Джефферсон Фарфан: От игры к игре мы будем становиться все лучше

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан подвел итоги матча с «Сенаном Бельмаре» (0:2) на сборе в Испании.

«Я очень рад сыграть за «Локомотив». Матч с «Сенаном» получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону. День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше. Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке - без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать.

До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии», - цитирует Фарфана официальный сайт «Локомотива».