Евгений Кафельников: Не будьте строги с Шаповаловым, все мы делали глупые вещи

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников вступился за канадского теннисиста Дениса Шаповалова, который в матче Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом нанес травму арбитру Арно Габа.

«Не будьте строги с ребенком, пожалуйста. Все мы делали глупые вещи на корте в течение своей карьеры. Он будет учиться и вскоре станет одним из лучших», - написал Кафельников в твиттер.

Don't be hard on the kid please! We all have done stupid things on the court in our cariers. He will learn and soon be one of the best🎾🎾