Евгений Кафельников: Не будьте строги с Шаповаловым, все мы делали глупые вещи
Вице-президент Федерации тенниса
России Евгений Кафельников вступился за канадского теннисиста Дениса
Шаповалова, который в матче Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом нанес травму
арбитру Арно Габа.
«Не будьте строги с ребенком, пожалуйста. Все мы делали глупые вещи на корте в течение своей карьеры. Он будет учиться и вскоре станет одним из лучших», - написал Кафельников в твиттер.
Don't be hard on the kid please! We all have done stupid things on the court in our cariers. He will learn and soon be one of the best🎾🎾— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 5 февраля 2017 г.
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