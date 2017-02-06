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Ромен Грожан показал дизайн шлема на новый сезон (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский гонщик, пилот команды «Хаас» Ромен Грожан представил новый дизайн шлема на предстоящий сезон Формулы-1.

«Ну вот! После нескольких дней тестирования представляю дизайн моего шлема на сезон-2017», – написал Грожан в твиттере.

Стоит отметить, что сохранилась надпись JB17 в память о Жюле Бьянки.

Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне.  

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