Ромен Грожан показал дизайн шлема на новый сезон (фото)
Французский гонщик, пилот команды «Хаас»
Ромен Грожан представил новый дизайн шлема на предстоящий сезон Формулы-1.
«Ну вот! После нескольких дней тестирования представляю дизайн моего шлема на сезон-2017», – написал Грожан в твиттере.
Here we go!! After some teasing days, here is the design of my 2017 helmet. #R8G #F1 #newhelmet @adripaviot @BsDesignsHelmet #newseason pic.twitter.com/jGnhtFr11T— Romain Grosjean (@RGrosjean) 5 февраля 2017 г.
Стоит отметить, что сохранилась надпись JB17 в память о Жюле Бьянки.
Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне.
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