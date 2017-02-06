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Полузащитник «Терека» Иванов может продолжить карьеру в США

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом этого года, но пока «Терек» не предлагал ему продлить соглашение.

Сообщается, что интерес к Иванову проявляют клубы из России, Турции, ОАЭ и США.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе «Терека» принял участие в 16 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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