Полузащитник «Терека» Иванов может продолжить карьеру в США

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом этого года, но пока «Терек» не предлагал ему продлить соглашение.

Сообщается, что интерес к Иванову проявляют клубы из России, Турции, ОАЭ и США.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе «Терека» принял участие в 16 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Касерес перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ