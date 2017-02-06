Полузащитник «Терека» Иванов может продолжить карьеру в США
Полузащитник
«Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает «Матч
ТВ».
По
информации издания, действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом
этого года, но пока «Терек» не предлагал ему продлить соглашение.
Сообщается,
что интерес к Иванову проявляют клубы из России, Турции, ОАЭ и США.
Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист в составе «Терека» принял участие в 16 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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