Денис Шаповалов: Обещаю, такое больше никогда не повторится
Канадский теннисист Денис Шаповалов
прокомментировал инцидент, случившийся в матче Кубка Дэвиса.
Шаповалов
на эмоциях попал главному судье матча Арно Габа мячом в глаз.
«Хотел бы извиниться перед всеми. После игры я подошел к арбитру и извинился. К счастью, с ним все в порядке. Мне очень стыдно за этот поступок. Я подвел свою команду, свою страну. Обещаю, такое больше никогда не повторится», - приводит слова Шаповалова официальный Кубка Дэвиса.
Теннисист чуть не выбил глаз арбитру! (видео)
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