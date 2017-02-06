«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»
Источник: Reuters
В финальном матче сезона
американского футбола «Нью-Инглэнд Пэтриотс» одержали волевую победу над «Атлантой
Фэлконз» со счетом 34:28.
Встреча,
проходившая в Хьстоне, завершилась в овертайме.
Стоит
отметить, что по ходу матча «Патриоты» проигрывали со счетом 0:21.
Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
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