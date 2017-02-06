Генрих Мхитарян: Мы изменили схему игры по ходу матча
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура
чемпионата Англии.
«Тренер
сказал, что, если план с двумя форвардами не сработает, мы попытаемся поменять
схему, что мы и сделали по ходу матча. Так что тут ничего нового для нас не
было».
Вы могли видеть, что во время многих матчей мы легко меняем игровую схему. Думаю, в этот раз изменения пошли на пользу, и мы хорошо заиграли после этого. Мы старались создать больше опасных моментов и это сработало. На любом стадионе легко играется, если у команды идет игра. Не важно, на какой позиции действовать. В начале матча тренер решил, что я буду играть под нападающим, и я просто старался сделать всё, что могу», - сказал Мхитарян.
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)
Голы
Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)
Предупреждения:
Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88
Место и дата
05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция