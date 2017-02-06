Генрих Мхитарян: Мы изменили схему игры по ходу матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Тренер сказал, что, если план с двумя форвардами не сработает, мы попытаемся поменять схему, что мы и сделали по ходу матча. Так что тут ничего нового для нас не было».

Вы могли видеть, что во время многих матчей мы легко меняем игровую схему. Думаю, в этот раз изменения пошли на пользу, и мы хорошо заиграли после этого. Мы старались создать больше опасных моментов и это сработало. На любом стадионе легко играется, если у команды идет игра. Не важно, на какой позиции действовать. В начале матча тренер решил, что я буду играть под нападающим, и я просто старался сделать всё, что могу», - сказал Мхитарян.