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Генрих Мхитарян: Мы изменили схему игры по ходу матча

Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Тренер сказал, что, если план с двумя форвардами не сработает, мы попытаемся поменять схему, что мы и сделали по ходу матча. Так что тут ничего нового для нас не было».

Вы могли видеть, что во время многих матчей мы легко меняем игровую схему. Думаю, в этот раз изменения пошли на пользу, и мы хорошо заиграли после этого. Мы старались создать больше опасных моментов и это сработало. На любом стадионе легко играется, если у команды идет игра. Не важно, на какой позиции действовать. В начале матча тренер решил, что я буду играть под нападающим, и я просто старался сделать всё, что могу», - сказал Мхитарян.

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)

Голы

Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)

Предупреждения:

Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88

Место и дата

05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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