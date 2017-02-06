Дональд Трамп: Какой невероятный камбэк и победа «Пэтриотс»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу «Нью-Инглэнд
Пэтриотс» над «Атлантой Фэлконз» (34:28) в финальном матче сезона американского
футбола.
«Какой невероятный камбэк и победа «Пэтриотс»». Том Брэди, Боб Крафт и тренер Би - абсолютные чемпионы. Вау», - написал Трамп в твиттере.
What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.
Напомни,
по ходу матча «Патриоты» проигрывали «Соколам» со счетом 0:21, к концу матча
сравняли счет и в овертайме одержали победу!
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически