Дональд Трамп: Какой невероятный камбэк и победа «Пэтриотс»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу «Нью-Инглэнд Пэтриотс» над «Атлантой Фэлконз» (34:28) в финальном матче сезона американского футбола.

«Какой невероятный камбэк и победа «Пэтриотс»». Том Брэди, Боб Крафт и тренер Би - абсолютные чемпионы. Вау», - написал Трамп в твиттере.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!