Поражение сборной в финале ЧМ по Бенди, победа «Пэтриотс» в Супербоуле и супергол Кришито. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра.
1.
Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом уступила команде
Швеции.
2.
В финале Кубка африканских наций сборная Камеруна одержала победу над Египтом.
3.
В США состоялось главное спортивное событие страны – «Супербоул» - финал сезона
американского футбола. В невероятно драматическом матче победу одержала команда
«Нью-Инглэнд Пэтриотс»,
проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21.
4.
Президент страны Дональд Трамп не смог пройти мимо этого события. Мы, к слову,
тоже пристально следили за этим событием и вели текстовую трансляцию.
5.
«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил действующего чемпиона страны – «Лестер».
6. «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Интер»
в матче 23-го тура чемпионата Италии.
7.
Полузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в США.
8.
Александр Овечкин и Евгейни Кузнецов помогли «Вашингтону» разгромить «Лос-Анджелес».
9. Мужская
сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
10.
Канадский теннисист Денис Шаповалов на эмоциях запустил мячом в судью на вышке.
Видео дня:
Доменико Кришито забил гол со своей половины поля
Цитата
дня: «Могли выиграть золото, но не дотерпели», - Сергей Мяус, главный тренер
сборной России по хоккею с мячом.
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