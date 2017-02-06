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Поражение сборной в финале ЧМ по Бенди, победа «Пэтриотс» в Супербоуле и супергол Кришито. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поражение сборной в финале ЧМ по Бенди, победа «Пэтриотс» в Супербоуле и супергол Кришито. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра.

1. Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом уступила команде Швеции. 

2. В финале Кубка африканских наций сборная Камеруна одержала победу над Египтом.

3. В США состоялось главное спортивное событие страны – «Супербоул» - финал сезона американского футбола. В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21.

4. Президент страны Дональд Трамп не смог пройти мимо этого события. Мы, к слову, тоже пристально следили за этим событием и вели текстовую трансляцию.

5. «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил действующего чемпиона страны – «Лестер».

6.  «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

7. Полузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в США.

8. Александр Овечкин и Евгейни Кузнецов помогли «Вашингтону» разгромить «Лос-Анджелес».

9. Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

10. Канадский теннисист Денис Шаповалов на эмоциях запустил мячом в судью на вышке.

Видео дня: Доменико Кришито забил гол со своей половины поля

Цитата дня: «Могли выиграть золото, но не дотерпели», - Сергей Мяус, главный тренер сборной России по хоккею с мячом.

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