Этот день в истории. Виталию Минакову — 32 года!
Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Виталий Минаков сегодня отмечает свое 32-летие.
Виталий начинал свою карьеру в самбо. Он является заслуженным мастером спорта и четырежды становился чемпионом мира по этому виду спорта (2008, 2009, 2010, 2011).
Минаков становился чемпионом американской организации Bellator в тяжелом весе. За свою карьеру он провел 18 поединков и во всех одержал победы.
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