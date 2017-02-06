Этот день в истории. Виталию Минакову — 32 года!

Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Виталий Минаков сегодня отмечает свое 32-летие.

Виталий начинал свою карьеру в самбо. Он является заслуженным мастером спорта и четырежды становился чемпионом мира по этому виду спорта (2008, 2009, 2010, 2011).

Минаков становился чемпионом американской организации Bellator в тяжелом весе. За свою карьеру он провел 18 поединков и во всех одержал победы.