Павел Колобков: Вместо двух заместителей министра спорта РФ будет один

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, как изменится структура министерства в ближайшее время.

- Вместо двух заместителей будет один, отвечающий за спорт. Кандидатуру я сейчас озвучивать не хотел бы, но он (заместитель) появится в самое ближайшее время.

Что касается других направлений, то у нас есть четкое понимание всей структуры, однако говорить о ней, как мне кажется, стоит ближе к тому времени, когда она будет вводиться. В принципе, те сотрудники, которые у нас работают сейчас, меня полностью устраивают. Мы с ними проработали долгое время, я знаю возможности каждого из них, - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что колобков был назначен министром спорта 19 октября, до этого пост занимал Виталий Мутко.