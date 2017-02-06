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Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке по сравнению с прошлой неделей изменений не произошло. Американка Серена Уильямс по-прежнему лидирует в рейтинге, второе место занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает Каролина Плишкова.  

Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке. Елена Веснина, проигравшая в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге словачке Доминике Цибулковой, поднялась на одну позицию вверх. Остальные россиянки, находившиеся на прошлой неделе в первой сотне, немного ухудшили свои позиции. Анастасия Павлюченкова переместилась на 23-е место, Дарья Касаткина - на 28-е, Екатерина Макарова - на 39-е, Евгения Родина - на 87-е, Ирина Хромачева - на 97-е.

Удачно выступившая в Петербурге Наталья Вихлянцева впервые в карьере вошла в топ-100. Теннисистка поднялась на 26 пунктов вверх и заняла 89-ю строчку. 

Рейтинг WTA, версия от 6 февраля:

1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070,

6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,

15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455…

23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040…

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580…

39 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…

87 (83). Евгения Родина (Россия) — 756…

89 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) - 748...

97 (96). Ирина Хромачева (Россия) — 680. 

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