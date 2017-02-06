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Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк может вернуться  в тренерский штаб национальной команды.

- Тренерский штаб будет формироваться заново профессионалами. Лебзяка мы приглашали. Если он готов работать, а не болтать, мы готовы его вернуть. Он уважаемый человек, олимпийский чемпион, и мы не против него, - сказал Кремлев.

Лебзяк - олимпийский чемпион Игр в Сиднее в 2000 году, в активе спортсмена золото (1997) и серебро (1991) чемпионатов мира, две победы на чемпионате Европы (1998, 2000). 

С 2005 по 2008 и с 2013 по 2016 годы был главным тренером сборной России.  

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