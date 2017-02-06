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Павел Колобков: Минспорт сделает все, чтобы защитить наших чистых спортсменов и честное имя российского спорта

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков  сообщил, что Россия сделает все для защиты своих чистых спортсменов.

- Начиная с 2008 года наша антидопинговая политика постоянно совершенствовалась. Да, как и во многих других странах, у нас существуют проблемы, сложно это отрицать, мы разделяем озабоченность по поводу утверждений, содержащихся во всех этих докладах. При этом Россия всегда поддерживала усилия по противодействию допинга. И будут предприняты все меры, чтобы защитить наших чистых спортсменов и честное имя российского спорта. Задачи, которые перед нами стоят, ясны и понятны, но нам еще многое надо сделать, -  сказал Колобков в интервью «Р-Спорт». 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.   

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