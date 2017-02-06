Женская сборная России выиграла эстафету на Универсиаде
Российские лыжницы выиграли золото в эстафете 3х5 км на Универсиаде в Алма-Ате.
За нашу команду в эстафете выступали Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская. Российские девушки финишировали с лучшим временем - 42 минуты 25,1 секунды.
Серебро завоевала сборная Казахстана, бронза досталась французской команде.
Теперь в активе сборной России 20 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых наград. Завершится Универсиада 8 февраля.
Универсиада
Алма-Ата, Казахстан
Лыжный спорт
Женщины
Эстафета, 3х5 км
1. Россия - 42.25,1.
2. Казахстан - +52.1
3. Франция - +1.46,1.
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