Женская сборная России выиграла эстафету на Универсиаде

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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мира в Швеции, россиянки – 10-е и 11-е Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в Ульрикхамне (Швеция).

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Никита Крюков об отстранении российских лыжников: Нельзя мешать спорт и политику Олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков поделился своим мнением о ситуации с российскими лыжниками. Напомним, шесть из них были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.

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