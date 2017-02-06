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Женская сборная России выиграла эстафету на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские лыжницы выиграли золото в эстафете 3х5 км на Универсиаде в Алма-Ате.

За нашу команду в эстафете выступали Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская. Российские девушки финишировали с лучшим временем - 42 минуты 25,1 секунды. 

Серебро завоевала сборная Казахстана, бронза досталась французской команде.

Теперь в активе сборной России 20 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых наград. Завершится Универсиада 8 февраля.  

Универсиада

Алма-Ата, Казахстан

Лыжный спорт

Женщины

Эстафета, 3х5 км

1. Россия -  42.25,1.

2. Казахстан - +52.1 

3. Франция - +1.46,1.

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