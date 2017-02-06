Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррей лидирует в рейтинге, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Россиянин Карен Хачанов переместился на 51-ю строчку, Константин Кравчук - на 86-ю, Михаил Южный - на 89-ю. Андрей Кузнецов и Даниил Медведев сохранили свои позиции и остались на 55-й и 63-й строчках.
Рейтинг ATP, версия от 6 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260…
51 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904…
55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 845…
63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749…
86 (87). Константин Кравчук (Россия) — 644…
89 (91). Михаил Южный (Россия) — 627.