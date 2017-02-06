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Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррей лидирует в рейтинге, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. 

Россиянин Карен Хачанов переместился на 51-ю строчку, Константин Кравчук  - на 86-ю, Михаил Южный - на 89-ю. Андрей Кузнецов и Даниил Медведев сохранили свои позиции и остались на 55-й и 63-й строчках. 

Рейтинг ATP, версия от 6 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,

10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260…

51 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904…

55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 845…

63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749…

86 (87). Константин Кравчук (Россия) — 644…

89 (91). Михаил Южный (Россия) — 627. 

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