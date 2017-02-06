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«Динамо» погасило задолженность перед Погребняком

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что клуб погасил задолженность по зарплате нападающему Павлу Погребняку.

- Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком, - сказал Муравьев в интервью ТАСС. 

Напомним, «Динамо» должно было выплатить Погребняку задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года и проценты за задержку заработной платы. Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел четыре матча за московский клуб. 

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