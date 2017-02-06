Смородская может стать президентом «Балтики»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике», сообщает Sportbox.

В случае назначения Смородской на пост, спортивным директором клуба станет Кирилл Котов, а должность главного тренера команды займет Игорь Черевченко. Оба специалиста известны по работе в «Локомотиве» как раз под руководством Смородской.

В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов вызван на переговоры с руководством региона.

Напомним, что Смородская покинула «Локомотив» летом 2016 года. «Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает предпоследнее 19-е место.