Промоушен Fight Nights объявил а дате своих турниров в начале 2017 года

Компания Fight Nights Global объявила а дате своих турниров в начале 2017 года.

23 февраля в Химках пройдет турнир Fight Nights Global 59, главным событием которого станет возвращение в клетку непобежденного Виталия Минакова. Оппонентом россиянина станет боец из США Ди Джей Линдерман. В еще одном российско-американском противостоянии выступят Ахмед Алиев и экс-боец UFC Эфрейн Эскудеро.

4 марта компания Fight Nights Global отправится в Таджикистан. В одном из главных поединков вечера сойдутся участник «лучшего боя 2016 года» Фабио Мальдонадо и таджикский проспект Абдул-Хамид Давлятов.

11 марта город Брянск примет Fight Nights Global 61. Апогеем вечера станет бой между бойцом из Брянска Николаем Алексахиным и звездой европейского ММА Ясубеем Эномото, а также претендентский поединок в полусреднем весе между Сайгидом Изагахмаевым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

31 марта в столичном ГЦКЗ «Россия» пройдет турнир Fight Nights Global 62. В главном бою вечера Сергей Павлович и Кирилл Сидельников определят чемпиона организации в тяжелом весе. В этот вечер мы узнаем и имя чемпиона в полулегком весе. Кто им станет: Илья Курзанов или Мовлид Хайбулаев?

Ну и наконец, 31 марта зрители увидят интереснейшее противостояние между Джеком Макгэнном и Леваном Макашвили.