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Дмитрий Бивол: Мэйуэзер без труда выиграет у Макгрегора

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, почему поединок Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора был бы ему не интересен.

- Не могу назвать такой бой интересным. Считаю, что Мэйуэзер без труда выиграет, так как бокс и ММА — это разные виды спорта... Состоится ли он? Флойд известен как отличный бизнесмен: если ему это будет выгодно, то он, думаю, примет участие и в таком поединке, - цитирует Бивола «Лента.Ру». 

Напомним, что ранее президент UFC предлагал Флойду Мэйвезеру за бой с Макгрегором по правилам бокса 25 миллионов долларов США.  

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