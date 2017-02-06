Харитонов может выступить в Bellator в марте, Янькова — в апреле

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов свой следующий поединок в организации Bellator может провести в конце марта.

«Харитонов, скорее всего, вернется в клетку в конце марта в США. Сейчас идут переговоры о дате в конце месяца. Анастасия Янькова, скорее всего, проведет следующий поединок в апреле. Говоря об обоих бойцах речь идет о боях в Bellator», — сказал представители команды Харитонова.

Напомним, что Харитонов дебютировал в американской организации в поединке против Джеви Айялы. Бой продлился всего 16 секунд. Российский боец был нокаутирован.

Янькова в Bellator провела два поединка и одержала в них победы.