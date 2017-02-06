Тим Кэхилл получил красную карточку, не выйдя на поле

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл получил курьезную красную карточку.

Кэхилл собирался выйти на замену в конце матча и уже стоял у кромки поля. Однако неожиданно футболист бросил реплику главному арбитру, и тот показал Тиму красную карточку, сообщает «Собеседник».

Подчеркивается, что обстановка на матче между «Мельбурн Сити» (командой Кэхилла) и «Мельбурн Виктори» была напряженной, потому что главный арбитр засчитал гол в ворота «Мельбурн Сити», несмотря на то, что боковой арбитр зафиксировал положение вне игры. Кэхилл утверждал, что лишь посоветовал арбитру внимательнее «посмотреть на экран».

Напомним, Тим Кэхилл в 2004 - 2012 годах играл в английской премьер-лиге за «Эвертон». Он забил 48 мячей в 94 проведенных матчах за сборную Австралии.



