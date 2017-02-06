Сегодня клубы РФПЛ сыграют 10 контрольных матчей
На сегодня запланировано сразу десять контрольных матчей с участием клубов премьер-лиги.
«Локомотив» сыграет с датским клубом «Сеннерйюск» (18.00, мск), ЦСКА – с датским «Эсбьергом» (17.30, мск), а «Краснодар» – с корейским «Сувон Самсунг» (17.00, мск). Все эти матчи будут транслироваться на официальных Youtube-каналах клубов.
Все сегодняшние матчи
«Крылья Советов» – «Шериф», Молдавия
«Урал» – «Уфа»
«Амкар» – «Железничар», Босния и Герцеговина
«Томь» – «Будучность», Черногория
«Локомотив» – «Сеннерйюск», Дания
ЦСКА – «Эсбьерг», Дания
«Уфа» – соперник неизвестен
«Терек» – «Славия», Болгария
«Ростов» – «Тромсе», Норвегия
«Краснодар» – «Сувон Самсунг», Южная Корея
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