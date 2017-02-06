Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кака посетил Супербоул

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака посетил финальный матч НФЛ, в котором встречались «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Футболист выложил фото с игры у себя в Instagram. В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21. Матч завершился со счетом 34:28. Встреча, проходившая в Хьстоне, завершилась только в овертайме.

Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.  

#SB51 🏈 #thankful @nflbrasil @nfl

Фото опубликовано Ricardo Kaka (@kaka)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кака пропустит Копа Америка из-за травмы, его заменит ГансоПолузащитник сборной Бразилии Кака не сможет принять участия в Копа Америка. Футболист получил травму и пропустит турнир.Кака заменит в сборной Бразилии Дугласа КостуПолузащитник «Орландо Сити» Кака вызван в сборную Бразилии для участия в Кубке Америки. 34-летний чемпион мира заменит в составе команды полузащитника Дугласа Косту, который не сыграет на турнире из-за травмы бедра.Дуглас Коста пропустит Копа Америка из-за травмы, его заменит КакаСтало известно, что полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не сможет принять участие в Копа Америка из-за травмы. Об этом сообщает Globo Esporte.Кака обменялся игровой формой со СтэмкосомБразильский футболист Кака, выступающий в MLS за «Орландо Сити», перед третьим матчем финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй» – «Питтсбург» встретился с капитаном «молний» Стивеном Стэмкосом.Кака: Неймар входит в тройку лучших футболистов мираБразильский полузащитник «Орландо Сити» Кака считает, что форвард «Барселоны» Неймар входит в тройку лучших футболистов мира.Гол Кака помог «Орландо» разгромить «Портленд»«Орландо-Сити» на своем поле разгромил «Портленд» в матче регулярного чемпионата MLS. Игра завершилась со счетом 4:1.Кака: Фанаты могли бы более уважительно относиться к РоналдуБывший игрок «Реала» Кака считает, что у болельщиков мадридского клуба нет оснований для того, чтобы подвергать обструкции нападающего Криштиану Роналду.Жулио Баптиста перейдет в «Орландо Сити»Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Жулио Баптиста перейдет в «Орландо Сити».Кака: Я никогда не считал себя обычным футболистомКака: Я никогда не считал себя обычным футболистом33‑летний капитан «Орландо Сити» рассказал о своей нынешней команде, вспомнил предыдущие и поделился мнением о сборной Бразилии.Кака: Стать тренером «Милана»? Пока не думал об этомБразильский полузащитник «Орландо Сити» Кака рассказал о возможном возвращении в «Милан».Сколько зарабатывают Джеррард, Дрогба и Пирло в МЛС?Сколько зарабатывают Джеррард, Дрогба и Пирло в МЛС?Американская футбольная лига на днях опубликовала данные по заработкам своих игроков. Sovsport.ru – о самых знаковых цифрах.Кака - самый высокооплачиваемый футболист MLSMLS опубликовала список зарплат футболистов, играющих в лиге.Кака: «Реал» вряд ли продаст Бензема «Арсеналу»Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака, ныне выступающий за «Орландо Сити», сомневается в том, что французский форвард Карим Бензема перейдет из «королевского клуба» в «Арсенал».Кака помог «Орландо-Сити» обыграть «Коламбус» в матче чемпионата MLS«Орландо-Сити» в матче регулярного чемпионата MLS разгромил «Коламбус» со счетом 5:2.Гол Кака помог «Орландо Сити» обыграть «Вест Бромвич»Американский «Орландо Сити» в товарищеском матче одержал победу над английским «Вест Бромвичем».Кака: Возможно, скоро я вернусь в ЕвропуПолузащитник клуба МЛС «Орландо Сити» Кака не исключает своего возвращения в один из европейских чемпионатов.Кака: Очень сложно сказать, что Месси лучше РоналдуБывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Кака рассказал о том, кому стоит давать «Золотой мяч» в паре Месси – Роналду.Кака: Можно было бы давать два «Золотых мяча» – Месси и РоналдуБразильский полузащитник Кака сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.Кака включен в расширенный состав сборной Бразилии на Кубок АмерикиСборная Бразилии, объявившая состав на Кубок Америки, добавила в расширенную заявку еще семь игроков. Среди них есть и ветеран национальной команды Кака.Кака: Никогда не говорил, что завершил выступления в национальной сборнойПолузащитник американского «Орландо» Кака высказал готовность продолжить свои выступления за национальную сборную Бразилии.
Главные новости
Футбол
Поражение сборной в финале ЧМ по Бенди, победа «Пэтриотс» в Супербоуле и супергол Кришито. Главные новости утра
Баскетбол
Андрей Кириленко: ЦСКА несколько разбаловал нас своими победами
Футбол
Тим Кэхилл получил красную карточку, не выйдя на поле
Футбол
Смородская может стать президентом «Балтики»
Лыжный спорт
Женская сборная России выиграла эстафету на Универсиаде
Легкая атлетика
Павел Колобков: Минспорт сделает все, чтобы защитить наших чистых спортсменов и честное имя российского спорта
Теннис
Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга WTA
Американский футбол
Дональд Трамп: Какой невероятный камбэк и победа «Пэтриотс»
Американский футбол
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»
Футбол
Джефферсон Фарфан: От игры к игре мы будем становиться все лучше
все новости
Кака
Какавсе новости