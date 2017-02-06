Кака посетил Супербоул

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака посетил финальный матч НФЛ, в котором встречались «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Футболист выложил фото с игры у себя в Instagram. В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21. Матч завершился со счетом 34:28. Встреча, проходившая в Хьстоне, завершилась только в овертайме.

Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.