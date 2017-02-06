Эдилов дебютирует в UFC в мае
Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Абдул-Керим Эдилов проведет свой первый поединок в UFC после дисквалификации. Бой состоится в мае.
«Мы планируем, что он вернется в мае», - сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Напомним, что Эдилов получил дисквалификацию на 15 месяцев за употребление мельдония. За свою карьеру он провел 20 поединков и одержал 16 побед. Боец представляет клуб «Ахмат».
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