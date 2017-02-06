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Андрей Кириленко: ЦСКА несколько разбаловал нас своими победами

Источник:  Газета.RuКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко полагает, что своими удачными выступлениями московский ЦСКА несколько разбаловал своих болельщиков.

- Красно-синие слишком сильно приучили нас к своим победам, из-за чего мы стали несколько разбалованными. И в те моменты, когда ЦСКА проводит неудачный отрезок, как было недавно, когда команда уступила пару игр кряду, мы ее сразу же начинаем критиковать. Но по факту очень тяжело всегда выступать на одном уровне в течение длительного периода: все-таки много игр, имеют место травмы.

На данный момент я абсолютно уверен в том, что армейцы будет играть в «Финале четырех». Просто не могу представить, что должно произойти, чтобы этого не случилось, - рассказал Кириленко.

Напомним, ЦСКА - действующий чемпион баскетбольной Евролиги. В данный момент красно-синие занимают вторую строчку турнирной таблицы регулярного сезона.

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