Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде
Российская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде в Алма-Ате.
Второй стала японка Нене Сакай, третьей - Чжун Е Чжин из Южной Кореи.
Присталова принесла сборной России 21 золото на Универсиаде. В активе россиян еще 20 серебряных и 12 бронзовых медалей. Завершится Универсиада 8 февраля.
Универсиада
Алма-Ата (Казахстан)
Конькобежный спорт
Женщины
Масс-старт
1. Анна Присталова (Россия) – 68
2. Нене Сакаи (Япония) – 40
3. Ечжин Чжун (Южная Корея) – 21
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