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Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде в Алма-Ате.

Второй стала японка Нене Сакай, третьей - Чжун Е Чжин из Южной Кореи. 

Присталова принесла сборной России 21 золото на Универсиаде. В активе россиян еще 20 серебряных и 12 бронзовых медалей. Завершится Универсиада 8 февраля.

Универсиада

Алма-Ата (Казахстан)

Конькобежный спорт

Женщины

Масс-старт

1. Анна Присталова (Россия) – 68

2. Нене Сакаи (Япония) – 40

3. Ечжин Чжун (Южная Корея) – 21 

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