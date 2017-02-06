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Российские клубы не заинтересованы в услугах защитника пражской «Спарты» Караваева

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Чешский клуб «Спарта» не заинтересован в продаже российского футболиста Вячеслава Караваев.

- Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со «Спартаком», ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. «Спарта» совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени, - цитирует генерального директора пражского клуба Адама Коталика агентство ТАСС.

С 2013 по 2016 год Караваев был игроком ЦСКА, после чего права на игрока были выкуплены «Спартой». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два гола.




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