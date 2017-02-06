Российские клубы не заинтересованы в услугах защитника пражской «Спарты» Караваева

Чешский клуб «Спарта» не заинтересован в продаже российского футболиста Вячеслава Караваев.

- Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со «Спартаком», ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. «Спарта» совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени, - цитирует генерального директора пражского клуба Адама Коталика агентство ТАСС.