Умар Кремлев: Если Лебзяк готов работать - мы приглашаем его в сборную России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов возобновить сотрудничество с бывшим главным тренером национальной сборной Александром Лебзяком.

- До конца февраля тренерский штаб будет сформирован. Изменения коснутся и мужскую, и женскую сборную, все будет по-новому формироваться. Мы не против тех, кто хочет участвовать в жизни федерации и развитии молодежи.

Если Лебзяк готов работать, то мы приглашаем его (для работы в федерации). А главных тренеров будем согласовывать с исполкомом, но у нас есть главный тренер – Олег Меньшиков. Я думаю, что он останется на своем месте, - заявил Кремлев.

Лебзяк - олимпийский чемпион Игр в Сиднее в 2000 году, в активе спортсмена золото (1997) и серебро (1991) чемпионатов мира, две победы на чемпионате Европы (1998, 2000).

С 2005 по 2008 и с 2013 по 2016 годы был главным тренером сборной России.