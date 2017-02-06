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Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты могут взять более одного золота на ЧМ в Хохфильцене

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене.

- В мужской сборной есть, из кого выбирать. Плюс ребята поувереннее себя чувствуют. Также на чемпионате мира все начинается с нуля. Я надеюсь, что кто-то из ребят проявит себя на чемпионате мира. Нет у нас какого-то медального плана, но мы можем завоевать золотую медаль и даже при удачном стечении обстоятельств не одну. Другое дело – нужно выполнить то, чему учили. Плюс не надо обращать внимания ни на кого и ни на что, - цитирует Васильева «Р-Спорт». 

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Холменхолене с 8 по 19 февраля. В состав мужской сборной России попали: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

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