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Павел Колобков: В Пхенчхане сборная России постарается повторить успех Сочи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны будет стараться повторить результат домашних Игр в Сочи-2014 на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

- Не забывайте, что в Сочи спортсмены выступали на глазах у своей публики, на домашних объектах, был совершенно иной уровень ответственности. То, что мы будем конкурентоспособными практически во всех видах программы, готов сказать со стопроцентной уверенностью.

Конечно, будем стремиться повторить результат Сочи-2014. Потенциал у нас есть во всех видах, если мы уже и в прыжках с трамплина имеем призера этапа Кубка мира.

Я смотрю на выступление в Корее с оптимизмом. Конкретные задачи поставим, когда будут определены квоты на участие, узнаем составы соперников и сформируем свои команды, – рассказал Колобков.

Напомним, что на Олимпиаде-2014 сборная России завоевала 33 медали (13 золотых). Однако часть этих наград может быть поставлена под сомнение в связи докладом Ричарда Макларена.


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