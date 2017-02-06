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Антигулов может провести бой против Хермана на турнире UFC в марте

Источник:  ТАССКомментарии

Менеджер российского бойца смешанного стиля Гаджимурада Антигулова Ризван Магомедов сообщил, что его подопечный свой следующий поединок в UFC проведет 4 марта против представителя США Эда Хермана.

«Крылов травмирован. Гаджимураду предложили выйти на замену 4 марта и провести бой с Эдом Херманом», - сказал Магомедов.

Напомним, что Антигулов за свою карьеру провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. В ноябре прошлого года он дебютировал в UFC, победив болевым приемом бразильца Маркоса Роджерио де Лиму.

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