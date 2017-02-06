Тьерри Анри: Для меня приоритетом были титулы, но я понимаю стремление Витселя заработать
Помощник главного тренера
сборной Бельгии Тьерри Анри поделился мнением о переходе бельгийского полузащитника
Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
- Кому играть в сборной, решает главный тренер. Для меня
приоритетом были титулы. Но футбол – это также средство к существованию,
поэтому я понимаю стремление Витселя заработать. Карьера коротка, - приводит
слова Анри Voetbalnieuws.be.
Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита»
в начале января. Зарплата полузащитника - 18 миллионов евро. Новый клуб
бельгийца – дебютант китайской Суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.
За сборную Бельгии Витсель выступает с 2008 года. В ее составе он провел 80 матчей и забил 8 голов.
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