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Тьерри Анри: Для меня приоритетом были титулы, но я понимаю стремление Витселя заработать

Источник:  VoetbalNieuwsКомментарии

Помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри поделился мнением о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Кому играть в сборной, решает главный тренер. Для меня приоритетом были титулы. Но футбол – это также средство к существованию, поэтому я понимаю стремление Витселя заработать. Карьера коротка, - приводит слова Анри Voetbalnieuws.be.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в начале января. Зарплата полузащитника - 18 миллионов евро. Новый клуб бельгийца – дебютант китайской Суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.

За сборную Бельгии Витсель выступает с 2008 года. В ее составе он провел 80 матчей и забил 8 голов.

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