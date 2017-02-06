Никита Крюков: Обидно, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков высказал свое отношение к другим видам спорта, которые популярнее лыжных гонок.

- Ну, а что можно с этим сделать? В какой-то мере это обидно, в какой-то мере обидно за то, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры. Но это такие вещи, на которые мы повлиять не очень можем. Мы можем только стараться выигрывать, тогда будут показывать, на твои победы будут равняться, учиться...

Тем, кто стремится к популярности, нужно идти в биатлон, в футбол, хоккей. Ну а для того чтобы привлекать внимание болельщиков, нужно, чтобы соревнования были смотрибельными, нужны трансляции. Биатлон в свое время смог вложиться, проплатить на много лет вперед трансляции, люди начали их смотреть. Привыкли смотреть. И вообще, биатлон во всем мире стал популярным. Смотрите, сколько зрителей собирают биатлонные соревнования!



К тому же в биатлоне есть вот эта понятная зрителю интрига, их захватывает вот это. Просто смотреть лыжную гонку на 30 км зрителю, наверное, не очень интересно. Но вот спринт, который я бегаю, считаю, интересный - 3-3,5 минуты смотришь забег, и потом передышка. Для зрителей это хорошо. И тут тоже интрига очевидна.

В принципе в Сочи и марафон был очень интересным, да и вообще в последние годы марафоны получались интересными, - цитирует Крюкова «Р-Спорт».

Напомним, что Крюков стал олимпийским чемпионом на Играх в Ванкувере в 2010 году в спринте классическим стилем. На Олимпиаде в Сочи он завоевал серебро в командном спринте.