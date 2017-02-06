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Валерий Непомнящий: Чем меньше звезд в африканской команде, тем проще работать. Камерун - это грозная сила

Источник:  Р-СпортКомментарии

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий, ранее успешно работавший со сборной Камеруна, прокомментировал успех «неукротимых львов» на Кубке африканских наций. 

- Думаю, к Кубку конфедераций команда изменится. В сборную приедут те, кто не захотел или не смог поехать на Кубок африканских наций сейчас. Ну и мотивация будет совсем другая: проявить себя на мировом уровне, набраться сил в преддверии решающих матчей квалификации на чемпионат мира. Камерунцы всегда славились тем, что игроки хорошо технически оснащены. Когда они готовы функционально - это грозная сила.

Для Африки это вполне нормально, когда не очень звездный состав добивается успеха. Чем меньше звезд, тем меньше у них претензий к тренерам и руководству, и тем легче работать. Сами по себе камерунские игроки очень приличного уровня, но вот организовать их - одна из серьезнейших проблем. Непросто было работать с Роже Милла. Не всем удавалось найти общий язык со звездами. Когда такой лидер, как тот же Самюэль Это'О живет интересами команды, то все скандалы возникают как раз из-за этого. Он борется за команду вне поля, но вот сил на борьбу на поле хватает не всегда, не всегда получается отдаваться игре, - рассказал Непомнящий.

Напомним, сборная Камеруна переиграла в финале Кубка африканский наций египтян со счетом 2:1.

Валерий Непомнящий вывел «неукротимых львов» в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.

Матч

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы

Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)

Предупреждения:

нет - Абубакар, 89; Фай, 90

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция


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