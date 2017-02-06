Валерий Непомнящий: Чем меньше звезд в африканской команде, тем проще работать. Камерун - это грозная сила

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий, ранее успешно работавший со сборной Камеруна, прокомментировал успех «неукротимых львов» на Кубке африканских наций.

- Думаю, к Кубку конфедераций команда изменится. В сборную приедут те, кто не захотел или не смог поехать на Кубок африканских наций сейчас. Ну и мотивация будет совсем другая: проявить себя на мировом уровне, набраться сил в преддверии решающих матчей квалификации на чемпионат мира. Камерунцы всегда славились тем, что игроки хорошо технически оснащены. Когда они готовы функционально - это грозная сила.

Для Африки это вполне нормально, когда не очень звездный состав добивается успеха. Чем меньше звезд, тем меньше у них претензий к тренерам и руководству, и тем легче работать. Сами по себе камерунские игроки очень приличного уровня, но вот организовать их - одна из серьезнейших проблем. Непросто было работать с Роже Милла. Не всем удавалось найти общий язык со звездами. Когда такой лидер, как тот же Самюэль Это'О живет интересами команды, то все скандалы возникают как раз из-за этого. Он борется за команду вне поля, но вот сил на борьбу на поле хватает не всегда, не всегда получается отдаваться игре, - рассказал Непомнящий.

Напомним, сборная Камеруна переиграла в финале Кубка африканский наций египтян со счетом 2:1.

Валерий Непомнящий вывел «неукротимых львов» в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.