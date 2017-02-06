Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после Пасхи

Промоутер Умар Кремлев рассказал о том, как идут переговоры по организации поединка Федора Чудинова с британцем Джорджем Гроувзом.

- По бою Чудинова и Гроувза все-таки будут торги где-то в 20-х числах (февраля), мы так и не договорились. Мне не нравятся их условия. Например, британцы хотят, чтобы судьями были одни англичане, а мы не хотим повторения ситуации с Феликсом Штурмом. Думаю, на этой неделе будет назначена дата торгов. Соответственно, в феврале этого боя не будет, как и в марте. Я противник проведения боев в пост. Так что поединок будет где-то в апреле, после Пасхи, - рассказал Кремлев.

По его словам, ориентировочная дата поединка Чудинов - Гроувз - 25 февраля. Он может состояться в Лондоне. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.



