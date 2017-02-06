Этот день в истории. Валентину Молдавскому — 25!

читайте также

Антигулов может провести бой против Хермана на турнире UFC в марте Менеджер российского бойца смешанного стиля Гаджимурада Антигулова Ризван Магомедов сообщил, что его подопечный свой следующий поединок в UFC проведет 4 марта против представителя США Эда Хермана.

Федор готовится к Bellator, а Саша — к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделю Определились соперники для Андрея Корешкова в Bellator, Магомеда Бибулатова в UFC и Виталия Минакова в Fight Nights.

Эдилов дебютирует в UFC в мае Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Абдул-Керим Эдилов проведет свой первый поединок в UFC после дисквалификации. Бой состоится в мае.

Харитонов может выступить в Bellator в марте, Янькова — в апреле Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов свой следующий поединок в организации Bellator может провести в конце марта.

Промоушен Fight Nights объявил о дате своих турниров в начале 2017 года Компания Fight Nights Global объявила о дате своих турниров в начале 2017 года.

Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова «Советский спорт» вспоминает самые крутые поединки с участием Виталия Минакова, которому сегодня исполняется 32 года.

Этот день в истории. Виталию Минакову — 32 года! Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Виталий Минаков сегодня отмечает свое 32-летие.

Кадыров подарил Хасбулаеву за победу над бразильцем Mercedes-Benz (видео) Президент Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz W212 российскому бойцу Магомедрасулу Хасбулаеву.

Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3» Международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу: Russian Сhallenge 3 пройдет 19 марта в Москве.

Бермудес проиграл «Корейскому зомби» и другие результаты турнира UFC Fight Night 104 5 февраля в Хьюстоне (США) прошел турнир UFC Fight Night 104, в главном поединке которого 30-летний американец Деннис Бермудес сразился с Чен Сон Джоном по прозвищу «Корейский зомби».

Корешков проведет бой против американца Гонсалеса на турнире Bellator 174 Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков свой следующий поединок проведет 3 марта на турнире Bellator 174.

Пол Брэдли: Надеюсь, русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко Интервью следующего соперника Александра Шлеменко.

Два российских бойца сразятся за титул американской организации Два бойца из России, Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов, сразятся за вакантный пояс чемпиона американской организации WSOF в легчайшем весе.

Магомед Бибулатов: Докажу, что меня не просто так подписали в UFC Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов дебютирует в UFC 9 апреля.

M-1 Challenge 74. Орлов подерется против Кузнецова 18 февраля на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 трехкратный чемпион Европы по боевому самбо Дмитрий Орлов (Украина, 12-6) будет биться с двукратным победителем Гран-При White Rex Михаилом Кузнецовым (Александр Невский, 5-2).

Дэйна Уайт: Организовать бой Мэйвезер - Макгрегор будет сложно, но никогда не говори никогда (видео) Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором, а также о будущих планах Ронды Роузи.

Александр Емельяненко планирует подписать контракт с лигой WFCA Российский боец ММА Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом «Ахмат», а c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat).

Этот день в истории. Андрею Орловскому — 38! Сегодня, 4 февраля исполняется 38 лет известному бойцу смешанного стиля Андрею Орловскому.

Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном Кадырова Сегодня состоялось взвешивание турнира WFCA 33, на котором неожиданно присутствовал скандальный боец смешанного стиля Александр Емельяненко.