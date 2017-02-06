Этот день в истории. Валентину Молдавскому — 25!
Сегодня исполнилось 25 лет одному из самых перспективных бойцов ММА Валентину Молдавскому, который является частью команды Fedor Team.
Валентин является многократным чемпионом Украины по боевому самбо, бронзовым призером чемпионата Европы, мастером спорта по этому виду спорта.
В любительском ММА Молдавский становился победителем Суперкубка России, чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата России. Он является мастером спорта России международного класса.
В профессиональном ММА он выступает с 2015 года. Боец провел шесть поединков, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. Молдавский является спарринг-партнером Федора Емельяненко.
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