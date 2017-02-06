Эрнани: В Петербурге успел походить по магазинам, я фанат шоппинга

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об адаптации в команде и своем хобби.

- После перехода в «Зенит» вашего соотечественника Жулиано вызвали в сборную Бразилии, рассчитываете повторить его путь?

- Любой футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Жулиано отличный футболист и человек, он помогает мне с адаптацией в «Зените».

- Вас удивили тренировки под руководством Мирчи Луческу?

- Здесь серьезные нагрузки. В Бразилии такого не было.

- Какое впечатление на вас произвел Петербург?

- В Петербурге я был несколько дней между сборами, но успел походить по магазинам, я фанат шоппинга, - сказал Эрнани в эфире «Зенит ТВ».

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Напомним, 16 декабря Эрнани подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Первый тренировочный сбор «Зенит» проводил в ОАЭ. 6 февраля завершится сбор сине-бело-голубых в Испании. После этого команда вернется в Петербург и получит два дня выходных, а 10 февраля отправится в Бельгию, где будет готовиться к матчам Лиги Европы против «Андерлехта». Встречи состоятся 16 и 23 февраля.

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