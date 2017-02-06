Стиверн может провести поединок с Луисом Ортисом

Кубинский боксер Луис Ортис получил право сразиться за звание официального претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Ортис в данный момент занимает вторую строчку рейтинга WBC, что дает ему право сразиться за звание официального претендента со Стиверном. Также Луис Ортис является официальным претендентом по линии IBF.

Ранее из рейтинга Всемирного боксерского совета по причине положительного допинг-теста был исключен россиянин Александр Поветкин.

Действующим чемпионом WBC в тяжелом весе является американец Деонтей Уайлдер, который проведет следующий поединок с соотечественником Джеральдом Вашингтоном.





