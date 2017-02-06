Адольф Тейку: Фаворитами Кубка африканский наций называли Сенегал и Гану, но не Камерун

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку - о ключевых для успеха в Кубке Африки моментах для команды.

«Да, это сюрприз для многих, - заявил сайту Sofoot.com защитник сборной Камеруна и французского «Сошо» Адольф Тейку. - Ведь все фаворитами называли Алжир, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Гану ... Но не Камерун. И это было естественно. Команда на Кубок приехала молодая, для многих это был первый большой турнир.

Да мы и не думали, что дойдем до финала. Изначально цель была - четвертьфинал. Мы говорили друг другу, что если выйдем из такой сильной группы – это уже будет успех (...)

Очень важными для команды стали сборы Экваториальной Гвинее – именно тогда что-то изменилось. Было жарко, душно, но мы много работали. Было нелегко, потому что несколько дней назад приехали из Европы, из холода. Да, во время этих сборов, иногда пришлось работать на пределе, но все поддерживали друг друга. А второй ключевой момент – матч против Гвинеи-Бисау. В первом тайме проигрывали (0-1), в перерыве сидели в раздевалке такие убитые, потерянные. Ведь поражение здорово осложняло ситуацию. Но тренер сумел найти слова, чтобы нас завести. И мы победили - 2-1».

Напомним, в финале Кубка Африки, сборная Камеруна победила Египет со счетом 2:1.