Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде
Российские лыжники стали победителями эстафеты 4х7,5 километра на Универсиаде в Алма-Ате.
За сборную России выступили Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев. Россияне показали лучшее время - 1 час 12 минут 49,3 секунды.
Серебро досталось сборной Казахстана. Тройку замкнула команда Чехии.
Сборная России набрала 22 золотые, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Завершится Универсиада 8 февраля.
Универсиада
Алма-Ата, Казахстан
Лыжный спорт
Мужчины
Эстафета, 4х7,5 км
1. Россия (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев) – 1:12.49,3
2. Казахстан – + 1,8
3. Чехия – + 2.02,5
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