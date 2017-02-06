Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские лыжники стали победителями эстафеты 4х7,5 километра на Универсиаде в Алма-Ате.

За сборную России выступили Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев. Россияне показали лучшее время - 1 час 12 минут 49,3 секунды. 

Серебро досталось сборной Казахстана. Тройку замкнула команда Чехии.

Сборная России набрала 22 золотые, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Завершится Универсиада 8 февраля. 

Универсиада

Алма-Ата, Казахстан

Лыжный спорт

Мужчины

Эстафета, 4х7,5 км

1. Россия (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев) – 1:12.49,3

2. Казахстан – + 1,8

3. Чехия – + 2.02,5

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Присталова выиграла масс-старт на УниверсиадеРоссийская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде в Алма-Ате.Женская сборная России выиграла эстафету на УниверсиадеРоссийские лыжницы выиграли золото в эстафете 3х5 км на Универсиаде в Алма-Ате.Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился седьмой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на УниверсиадеНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) состоялся командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин. Победу одержала сборная России.Матвеев стал победителем Универсиады в слоупстайлеРоссийский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде в Алма-Ате.Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонкеРоссийские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде в Алма-Ате.Россия победила в смешанной эстафете на УниверсиадеСборная России одержала победу в смешанной эстафете на Универсиаде в Алма-Ате.Ну держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финалеНу держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финалеНа Универсиаде-2017 наши девушки вышли в финале на канадок. А мужчины встретятся с заокеанской командой уже в полуфинале.Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал УниверсиадыНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по хоккею. У женщин в полуфинале сборная России уверенно обыграла сборную Китая.Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дняНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился шестой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.Дмитриев занял четвертое место в одиночном катании на Универсиаде, победил ТенНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В одиночном катании у мужчин победил представитель Казахстана Денис Тен.Евдокимова и Базин стали серебряными призерами Универсиады в танцах на льдуНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду серебряные медали завоевал российский дуэт Софья Евдокимова и Егор Базин.Российские хоккеисты вышли в полуфинал Универсиады, разгромив японцевСборная России по хоккею взяла верх над командой Японии (9:2) в четвертьфинальном матче на Универсиаде, проходящей в Алма-Ате.Дмитриев идет на третьем месте после короткой программе на УниверсиадеНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) стартовали соревнования по фигурному катанию у мужчин. В одиночном катании после короткой программы лидирует Денис Тен из Казахстана.Россия разгромила Японию на УниверсиадеМатч группового турнира соревнований по хоккею среди мужчин на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) между сборными России и Японии завершился убедительной победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 14:0.Россиянки заставили вратаря сборной Японии заплакать. А потом ее утешали (видео)Россиянки заставили вратаря сборной Японии заплакать. А потом ее утешали (видео)Очень трогательный видеофакт, который произошел после победы сборной России над командой Японии на Универсиаде-2017.Мужская сборная России проиграла американцам на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Универсиаде в Алма-Ате.Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на УниверсиадеРоссийский биатлонист Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследования на Универсиаде В Алма-Ате.Шестерикова и Куклина – призеры Универсиады в гонке преследованияТюменская биатлонистка Ольга Шестерикова заняла второе место в гонке преследования на Универсиаде в Алма-Ате.В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?На Универсиаде-2017 завершился групповой этап в женском хоккее. Пока без поражений выступают только россиянки и канадки.
Главные новости
Другие
Вячеслав Фетисов: Лишение спортсменов призовых может стать методом борьбы с допингом
Футбол
Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка Африки
Другие
Спортсменов, пойманных на допинге, могут лишить стипендии президента РФ на более длительный срок
Футбол
Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»
Бокс
Проводников в Москве может сразиться с Пакьяо или Брэдли
Лыжный спорт
Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде
Бокс
Стиверн может провести поединок с Луисом Ортисом
Футбол
«Балтика» ведет переговоры с Черевченко
Бокс
Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после Пасхи
все новости