Валерий Непомнящий: Африке нужно помогать, и футбол предоставляет хорошую возможность для этого

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о развитии футбола на африканском континенте.

- В 1990 году на чемпионате мира играло две африканские сборные. Потом добавили еще одну, потом еще и еще. И всегда говорили, что Африки на турнире не хватает. Лично я против увеличения количества команд-участниц чемпионата мира. Но если рассматривать его как проект, как бизнес, как событие мирового масштаба, то пусть там будет больше африканских команд. Футболу это точно никак не повредит.

Этому континенту надо помогать, пусть даже таким образом. В Африке всегда есть политические и экономические проблемы. Футбол помогает решать их в какой-то мере. Приведу пример: позиции президента Камеруна перед чемпионатом мира 1990 года были не очень стабильными, но хорошее выступление сборной помогло. Президент был един с командой, за счет чего выросла его популярность в народе. Так что пусть количество африканских сборных на чемпионате мира увеличивается, - рассказал Непомнящий.

Напомним, сборная Камеруна переиграла в финале Кубка африканский наций египтян со счетом 2:1.

Валерий Непомнящий вывел «неукротимых львов» в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.



