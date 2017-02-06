Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Непомнящий: Африке нужно помогать, и футбол предоставляет хорошую возможность для этого

Источник:  Р-СпортКомментарии

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о развитии футбола на африканском континенте.

- В 1990 году на чемпионате мира играло две африканские сборные. Потом добавили еще одну, потом еще и еще. И всегда говорили, что Африки на турнире не хватает. Лично я против увеличения количества команд-участниц чемпионата мира. Но если рассматривать его как проект, как бизнес, как событие мирового масштаба, то пусть там будет больше африканских команд. Футболу это точно никак не повредит.

Этому континенту надо помогать, пусть даже таким образом. В Африке всегда есть политические и экономические проблемы. Футбол помогает решать их в какой-то мере. Приведу пример: позиции президента Камеруна перед чемпионатом мира 1990 года были не очень стабильными, но хорошее выступление сборной помогло. Президент был един с командой, за счет чего выросла его популярность в народе. Так что пусть количество африканских сборных на чемпионате мира увеличивается, - рассказал Непомнящий.

Напомним, сборная Камеруна переиграла в финале Кубка африканский наций египтян со счетом 2:1.

Валерий Непомнящий вывел «неукротимых львов» в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.

Матч

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы

Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)

Предупреждения:

нет - Абубакар, 89; Фай, 90

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Адольф Тейку: Фаворитами Кубка африканский наций называли Сенегал и Гану, но не КамерунЗащитник сборной Камеруна Адольф Тейку - о ключевых для успеха в Кубке Африки моментах для команды.Валерий Непомнящий: Чем меньше звезд в африканской команде, тем проще работать. Камерун - это грозная силаСоветский и российский тренер Валерий Непомнящий, ранее успешно работавший со сборной Камеруна, прокомментировал успех «неукротимых львов» на Кубке африканских наций.Самюэль Это’О: Очередной трофей Камеруна и гарантированная путевка в Россию, где у меня много друзейБывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Челси» и сборной Камеруна поздравил своих соотечественников с победой на Кубке африканских наций.Супергол Камеруна: Как это былоСупергол Камеруна: Как это былоЗнакомимся подробнее с последним участником Кубка конфедераций. В июне точно сыграет Камерун.Определены все участники Кубка конфедераций-2017 в РоссииВ финале Кубка африканских наций сборная Камеруна обыграла Египет (2:1) и стала последним участником Кубка Конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских нацийКамерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских нацийФинальный матч Кубка африканских наций между сборными Египта и Камеруна завершился победой камерунских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Камеруна.Букмекеры считают равными шансы Египта и Камеруна выиграть Кубок АфрикиБукмекерские конторы выставили котировки на финал Кубка Африки между сборными Египта и Камеруна.Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских нацийМатч 1/2 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Ганы завершился победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:0.Букмекеры отдают предпочтение сборной Ганы в матче с КамеруномБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы.Определились полуфинальные пары Кубка африканских нацийСтали известны все полуфинальные пары Кубка африканских наций, который проходит с 14 января по 5 февраля в Габоне.Камерун в серии пенальти обыграл Сенегал и вышел в 1/2 финала Кубка африканских нацийВ матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна в серии пенальти одержала победу над Сенегалом.Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских нацийОпределились все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.Валерий Непомнящий: Моуринью сбился на примитивный футболБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о гЖозе Моуринью и Юргене Клоппе.Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских нацийМатч группового турнира Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Гвинеи-Биссау завершился победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:1.Валерий Непомнящий: Принял предложение РФС. Дальше дело не пошлоВалерий Непомнящий: Принял предложение РФС. Дальше дело не пошлоВалерий Непомнящий рассказал «Советскому спорту» о своих перспективах стать в ближайшее время директором департамента сборных команд РФС.Непомнящий согласился стать директором департамента сборных команд РФСРоссийский тренер Валерий Непомнящий принял предложение стать директором департамента сборных команд РФС. Об этом сообщил сам специалист.Матип может пропустить шесть матчей «Ливерпуля» из-за отказа играть на Кубке африканских нацийЗащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет принять участие в ближайших матчах своей команды. Причина – разногласия с камерунской федерацией футбола.Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских нацийМатч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Камеруна завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке АфрикиСемь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период проведения турнира.Непомнящий займет пост в РФСБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).
Главные новости
Другие
Вячеслав Фетисов: Лишение спортсменов призовых может стать методом борьбы с допингом
Футбол
Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка Африки
Другие
Спортсменов, пойманных на допинге, могут лишить стипендии президента РФ на более длительный срок
Футбол
Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»
Бокс
Проводников в Москве может сразиться с Пакьяо или Брэдли
Лыжный спорт
Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде
Бокс
Стиверн может провести поединок с Луисом Ортисом
Футбол
«Балтика» ведет переговоры с Черевченко
Бокс
Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после Пасхи
все новости
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящийвсе новости