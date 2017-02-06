Ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

18 февраля 2017 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники») состоится гала-концерт на льду «Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0», который приурочен к юбилею знаменитого тренера. Режиссер-постано вщик гала-концерта Илья Авербух – чемпион мира и Европы. В качестве ведущего ледового шоу выступит ученик Тарасовой — Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Главными гостями праздника и участниками шоу станут звезды мирового фигурного катания. Илья Авербух, режиссер-постано вщик шоу: «Только вокруг такой масштабной личности, как Тарасова, может собраться такое количество звезд - от Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, олимпийских чемпионов 1988 года в Сараево, до Аделины Сотниковой, олимпийской чемпионки Сочи 2014 года. В шоу представлен золотой век нашего фигурного катания: Катя Гордеева, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский - до нынешних чемпионов, Жени Медведевой - главной надежды на Олимпийское золото 2018 года, Максима Ковтуна, Елены Радионовой, Кати Бобровой и Дмитрия Соловьева, Александры Степановой и Ивана Букина. Эта великолепная команда мечты составит костяк трех наших Шоу.»

Также поздравить Татьяну Анатольевну придут знаменитые политики и спортсмены, деятели искусства и культуры, звезды театра, эстрады и кино, многие из которых примут участие в юбилейном гала-концерте: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Екатерина Сканава, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Диана Гурцкая, Хор Турецкого, Зара, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и многие другие.

Илья Авербух, режиссер-постано вщик шоу: «Вторая составляющая нашего шоу — это гости. Дело в том, что Татьяна Анатольевна очень открытый и радушный человек, ходят легенды о ее гостеприимстве, и так как желающих поздравить ее с юбилеем не может вместить ее дом, мы решили перенести торжество в главный ледовый дворец страны, где прошла ее основная тренерская карьера — Ледовый дворец имени Ленина, сейчас это ДС «Лужники». Известные люди и просто поклонники Татьяны Анатольевны приходят как бы к ней домой, где Леша Ягудин, ведущий гала-вечера, встречает и представляет каждого. Эксклюзивные номера в исполнении именитых фигуристов, которые будут показаны всего раз, выступления звезд эстрады, много ностальгических номеров и невероятных гостей. Это будет настоящий праздник любви, уважения и почитания человека, тренера, мастера и женщины, которая внесла большой вклад не только в развитие фигурного катания, но и в становление Советского и Российского спорта в целом. Это будет юбилей в кругу Друзей, в котором сможете принять участие и вы, наш дорогой зритель!»

Ее имя навсегда вписано в историю мирового спорта. «Великая Тарасова» — она создавала и продолжает создавать настоящих профессионалов, чемпионов с мировым именем. Дочь известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, «отца русского хоккея», выдающийся наставник Татьяна Тарасова за свою профессиональную карьеру подготовила и воспитала рекордное количество Олимпийских чемпионов.

Среди ее «золотых» учеников Ирина Роднина и Александр Зайцев (пары — 1976 и 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы — 1988 год), Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы — 1992 год), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (пары — 1994 год), Илья Кулик (мужчины — 1998 год), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы — 1998 год), Алексей Ягудин (мужчины — 2002 год), а также более 40 победителей крупнейших мировых соревнований. Татьяну Тарасову называют человеком, который живет своей профессией. Ее ученики - настоящая гордость фигурного катания, они поднимались на самые высокие пьедесталы. С 2006 года Татьяна Тарасова является председателем жюри программ «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на Первом Канале.

Выражаем благодарность Партнеру Юбилейного гала-концерта Татьяны Тарасовой — ПАО «Аэрофлот»



