Ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой
18 февраля 2017 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники») состоится гала-концерт на льду «Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0», который приурочен к юбилею знаменитого тренера. Режиссер-постано
Главными гостями праздника и участниками шоу станут звезды мирового фигурного катания. Илья Авербух, режиссер-постано
Также поздравить Татьяну Анатольевну придут знаменитые политики и спортсмены, деятели искусства и культуры, звезды театра, эстрады и кино, многие из которых примут участие в юбилейном гала-концерте: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Екатерина Сканава, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Диана Гурцкая, Хор Турецкого, Зара, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и многие другие.
Илья Авербух, режиссер-постано
Ее имя навсегда вписано в историю мирового спорта. «Великая Тарасова» — она создавала и продолжает создавать настоящих профессионалов, чемпионов с мировым именем. Дочь известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, «отца русского хоккея», выдающийся наставник Татьяна Тарасова за свою профессиональную карьеру подготовила и воспитала рекордное количество Олимпийских чемпионов.
Среди ее «золотых» учеников Ирина Роднина и Александр Зайцев (пары — 1976 и 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы — 1988 год), Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы — 1992 год), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (пары — 1994 год), Илья Кулик (мужчины — 1998 год), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы — 1998 год), Алексей Ягудин (мужчины — 2002 год), а также более 40 победителей крупнейших мировых соревнований. Татьяну Тарасову называют человеком, который живет своей профессией. Ее ученики - настоящая гордость фигурного катания, они поднимались на самые высокие пьедесталы. С 2006 года Татьяна Тарасова является председателем жюри программ «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на Первом Канале.
Выражаем благодарность Партнеру Юбилейного гала-концерта Татьяны Тарасовой — ПАО «Аэрофлот»