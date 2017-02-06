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Проводников в Москве может сразиться с Пакьяо или Брэдли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вадим Корнилов, менеджер Руслана Проводникова, прокомментировал информацию о том, что боксер может провести летом в российской столице бой против Мэнни Пакьяо.

- Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом – это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксеров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу. Думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег.

Важнее другой вопрос: какие сейчас у Пакьяо цели и хочет ли он сам драться с Русланом? Ведь их бой уже дважды мог состояться в США, но в итоге каждый раз по каким-то причинам команда Мэнни выбирала других соперников.

И если и в этот раз бой с Пакьяо не получится провести, у нас уже есть интересные варианты от российских промоутеров для боя в России. Один из них – реванш с Тимоти Брэдли, - заявил Корнилов.

Вадим Корнилов, член нашей команды и менеджер российского боксера Руслана Проводникова, специально для Industrials прокомментировал информацию о том, что Руслан может провести летом в России бой против Мэнни Пакьяо. - Конкретного разговора о таком бое еще не было, но он действительно возможен. Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом – это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксеров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу. Думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег. Важнее другой вопрос: какие сейчас у Пакьяо цели и хочет ли он сам драться с Русланом? Ведь их бой уже дважды мог состояться в США, но в итоге каждый раз по каким-то причинам команда Мэнни выбирала других соперников. И если и в этот раз бой с Пакьяо не получится провести, у нас уже есть интересные варианты от российских промоутеров для боя в России. Один из них - реванш с Тимоти Брэдли. #РусланПроводников #ВадимКорнилов #МэнниПакьяо #IndustrialsTeam #boxing

Фото опубликовано INDUSTRIALS TEAM (@industrialsofficial)

В 2013 году Руслан Проводников уступил по очкам Тимоти Брэдли в поединке, который впоследствии был признан лучшим боем года по версии журнала The Ring.

Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинца



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