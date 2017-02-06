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Валерий Петраков: «Томь» хочет подписать контракт с Риерой

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Альбертом Риерой.

34-летний Риера присоединился к «Томи» на зимних сборах. 

- Альберт - игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим, - сказал Петраков ТАСС.

Напомним, «Томи» запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается с долгами перед игроками.

Последним клубом Риеры, который наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», был словенский «Копер».  

По поводу прихода в команду Мартина Йиранека Петраков рассказал следующее:

- Мартина я знаю, немножко застал его, и многие моменты мне были непонятны. Нужно было вести себя намного профессиональней. Вы знаете, я на паспорт не смотрю, поэтому здесь нужно в других аспектах делать выводы, - рассказал тренер «Томи».

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