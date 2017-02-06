Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился своим видением ближайших перспектив клуба.

- Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение к команде. Мы надеемся, что все будет хорошо. Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать, - рассказал Резвухин.

Напомним, в минувший понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об уходе со своего поста .

«Амкар» после 17 туров чемпионата России с 27 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

