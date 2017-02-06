Тони Фергюсон: Макгрегор исчезнет из ММА, как призрак
На прошлой неделе чемпион UFC в легком весе ирландец Конора Макгрегор во время интервью в Манчестере жестко высказался о Тони Фергюсоне.
Ирландец наговорил гадостей и пообещал нокаутировать американца, если бой состоится.
Макгрегор в своем твиттере опубликовал фотографию с поединка против Эдди Альвареса и поставил подпись «Я — призрак».
I am the ghost pic.twitter.com/O52sx2yvuq— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 5 февраля 2017 г.
Фергюсон решил прокомментировать это сообщение.
«Конор — ты бумажный чемпион. Ты исчезнешь из ММА, как призрак»,- написал Тони в своем твиттере.
@TheNotoriousMMA Paper Champ Who Thought U Could Walk Away From MMA #MoneyMadeYouSoftMcnuggets I Bet You Fade Like A Ghost. #Buster #ElCucuy pic.twitter.com/v0kG8ukS15— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 6 февраля 2017 г.
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