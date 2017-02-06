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Тони Фергюсон: Макгрегор исчезнет из ММА, как призрак

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На прошлой неделе чемпион UFC в легком весе ирландец Конора Макгрегор во время интервью в Манчестере жестко высказался о Тони Фергюсоне.

Ирландец наговорил гадостей и пообещал нокаутировать американца, если бой состоится.

Макгрегор в своем твиттере опубликовал фотографию с поединка против Эдди Альвареса и поставил подпись «Я — призрак».

Фергюсон решил прокомментировать это сообщение.

«Конор — ты бумажный чемпион. Ты исчезнешь из ММА, как призрак»,- написал Тони в своем твиттере.

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