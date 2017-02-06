Сборная России начнет чемпионат Европы матчем с Латвией

Баскетболистки сборной России стартуют на чемпионате Европы 2017 года матчем с командой Латвии.

Чемпионат пройдет в Чехии с 16 по 25 июня. Россиянки сыграют группе D с командами Латвии, Черногории и Бельгии.

В стартовой игре российские баскетболистки встретятся 16 июня с латвийками. Днем позже подопечные Александра Васина сразятся со сборной Бельгии, а заключительный матч в группе российская команда проведет 19 июня против сборной Черногории.

Путевку в четвертьфинал получат победители групп, остальные четвертьфиналисты будут определены после дополнительных матчей среди команд, занявших 2-3 места в своих квартетах. Финальная встреча состоится в Праге 25 июня.