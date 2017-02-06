Спортсменов, пойманных на допинге, могут лишить стипендии президента РФ на более длительный срок
Спортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за нарушение антидопинговых правил, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас спортсмены, тренеры и другие специалисты сборных России лишаются стипендии только на время дисквалификации. Речь идет о видах спорта, входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
В настоящее время указ обсуждается и вступит в силу только после его подписания.
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