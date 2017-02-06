Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка Африки
Хавбек «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включен в символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций-2017.
Символическую команду турнира представил официальный сайт соревнования.
Вратарь: Фабрис Ондоа (Камерун)
Защитники: Кара Серинье Моду Мбоджи (Сенегал), Ахмед Эль-Саед Хегази (Египет), Майкл Нгаду-Нгаджуй (Камерун)
Полузащитники: Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Даниэль Амарти (Гана), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет)
Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго)
Напомним, в финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1.
В составе сборной Буркина-Фасо Каборе стал бронзовым призером Кубка.
Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраля
Матч
Голы
Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).
Состав
Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)
Предупреждения:
Судья:
Жанни Сиказве (Замбия)
Место и дата
05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция