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Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка Африки

Источник:  CAFКомментарии

Хавбек «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включен в символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций-2017.

Символическую команду турнира представил официальный сайт соревнования.

Вратарь: Фабрис Ондоа (Камерун)

Защитники: Кара Серинье Моду Мбоджи (Сенегал), Ахмед Эль-Саед Хегази (Египет), Майкл Нгаду-Нгаджуй (Камерун)

Полузащитники: Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Даниэль Амарти (Гана), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет)

Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго)

Напомним, в финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1.

В составе сборной Буркина-Фасо Каборе стал бронзовым призером Кубка.

Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраля

Матч

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы

Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)

Предупреждения:

нет - Абубакар, 89; Фай, 90

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция

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